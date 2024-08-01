В Германии не будут выдавать документы украинцам призывного возраста

В федеральной земле Гессен (центральная Германия) решили не выдавать документы украинцам призывного возраста. Статистика говорит, что там сейчас проживают около 20 тысяч украинцев мобилизационного возраста.

Земля Гессен приняла решение больше не выдавать документ для поездок за границу украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Ранее именно он заменял загранпаспорт.

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В местном министерстве труда и социальных дел подтвердили эту информацию. Там отметили, что все мужчины "способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы".

Кроме того, в Германии отметили, что понимают, как Украина хочет поощрить мужчин вернуться домой.

К слову, еще в апреле 2024 года Украина временно прекратила предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста. Однако решение не касается чрезвычайных ситуаций. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что считает это ограничение справедливым. Он отметил, что военные не понимают, почему правительство не пытается привлечь больше людей к участию в войне.