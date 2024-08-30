Новое развлечение для туристов: популярный город ЕС вводит уникальный вид транспорта

Городской совет Вильнюса официально одобрил интеграцию нового экологически чистого вида транспорта в систему общественного транспорта города – водного электротранспорта. Эта инициатива будет внедряться в три этапа, первый из которых направлен на установление сообщения между центром столицы и районом Жирмунай.

Это новый вид транспорта для Литвы. Ожидается, что жители Вильнюса и гости города смогут попробовать его уже в 2025 году в течение летнего сезона.

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В Вильнюсе появится речной трамвай

Следующим летом в Вильнюсе появится речной трамвай. Он соединит районы Жирмунай и Жверинас. Разовый билет будет стоить 3 евро.

Это новый вид транспорта для Литвы. Весь путь трамваем займет 45 минут.

Наша цель – превратить набережную реки Нерис в новый центр притяжения столицы, поэтому, реконструируя инфраструктуру набережной, мы начали учитывать и экологический водный транспорт. Интеграция водного транспорта в систему общественного транспорта уже зарекомендовала себя в других городах Европы,

– говорит мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

1 января собираются ввести билет, действительный и для водного, и для наземного транспорта. Разовый билет будет стоить 3 евро, при покупке на борту – 4 евро, туда и обратно – 5 евро, семейный билет (два взрослых плюс 1 – 3 ребенка) – 7 евро (на борту 9 евро).

Как это будет?

После интеграции этого водного транспортного сообщения в существующую систему общественного транспорта Вильнюса, возможность пересадки с корабля на автомобильный транспорт будет создана на одной из крупнейших пересадочных точек общественного транспорта в столице – остановке "Зеленый мост". Такое сообщение также обеспечит жителям и гостям города более удобный и быстрый доступ к бизнес-центрам, музеям и другим достопримечательностям, расположенных в центральной части города.

Ориентировочно, полная продолжительность одного маршрута продлится около 45 минут. В начале операции для обеспечения транспортных услуг будет курсировать до 4 электрокатеров, а транспортные услуги по реке будут предоставляться в мае – октябре.



В Вильнюсе появится речной трамвай / Фото madeinvilnius.lt

На втором этапе будет расширена сеть остановок в сообщении Жирмунай – Жверинас с установлением 6 дополнительных остановок. На третьем этапе планируется создать сообщение между Žvērynas и Vingios parkas путем установки 2 дополнительных остановок.

Кроме того, считают, что этот вид транспорта будет служить еще и развлечением, что, несомненно, привлечет внимание туристов.