В Варшаве введут строгие штрафы за оставленный багаж в общественном транспорте

Забывчивым и рассеянным пассажирам в Польше придется платить немалый штраф за оставленный рюкзак или сумку в общественном транспорте или на остановке. Такое постановление принял городской совет Варшава.

Новые правила вступят в силу уже с 8 апреля. И по сравнению с предыдущими будет несколько изменений, которые соответствуют появлению новых угроз, в том числе потенциальной террористической угрозы.

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Строже наказание за забытый багаж в транспорте Варшавы

Так, пассажиры, оставившие свой багаж в варшавском метро, автобусе, трамвае или поезде SKM, рискуют получить штраф в размере 500 злотых. Ожидается, что новые правила заставят пассажиров повнимательнее следить за своими вещами.

В 2022 году в столице Польши было зафиксировано 143 случая оставленного без присмотра багажа в поездах и на станциях метро, а в этом году – уже 28. Такие ситуации имели место также в трамваях и автобусах, поэтому депутаты приняли изменения к Положению о порядке в местном общественном транспорте.

Если случается такой инцидент, то, согласно протоколу, нужно вызвать полицию, а станцию метро закрыть для пассажиров. Это приводит к перебоям в движении поездов и задержкам в метро.

Также будет запрещено выбрасывать предметы из вагона или бросать их на рельсы. Это, как объясняют варшавские власти, "результат одного случая, когда пассажир выбросил неизвестный предмет из окна поезда, что привело к продолжительному перерыву в движении".