В Варшаве есть остановка, на которую никогда не приезжают автобусы: в чем ее особенность

В столице Польши установлена единственная фейковая автобусная остановка, на которой не останавливается ни один общественный транспорт. Рассказываем, для чего она служит.

Остановка расположена на аллее Wilanowska, 257 возле Центра Альцгеймера в Варшаве. Создание такого необычного проекта связано с историей трех пожилых женщин, ожидавших там автобус. При этом ни один автобус туда не приезжал и оттуда никто никогда не уехал.

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История фейковой автобусной остановки в Варшаве

Как мы уже упоминали вдохновением для установления остановки, стала история трех женщин. По словам директора Центра Альцгеймера в Варшаве Ярослава Гнески, однажды трое подопечных медицинского учреждения сидели во дворе Центра. К ним подошла заведующая терапевтическим отделением и спросила: "Чего вы так долго здесь сидите?" Они, в свою очередь, ответили: "Ждем автобус №17".



Фейковая автобусная остановка возле Центра Альцгеймера в Варшаве / Фото the-warsaw

Мы сталкивались с ситуациями, когда наши пациенты пытались оставить Центр без опекуна, но, к счастью, мы всегда быстро реагировали на такие случаи, и предотвращали это. Со всем тем, эта остановка является для нас тревожным звоночком. И хоть я спокойно отношусь к нашим подопечным, возможно когда-то человек с такими проблемами со здоровьем окажется на остановке в ожидании автобуса,

– добавил Ярослав Гнеска.

Остановка – это место, где опекуны Центра Альцгеймера смогут вовремя найти беглецов и убедить их вернуться. Тем более что потом пациенты даже не помнят, почему они там были.