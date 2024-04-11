В Турции запустили уникальный тур для туристов – маршрут по интересным локациям страны

В Турции запускают специальный туристический поезд Mesopotamia Express. Он провезет пассажиров через захватывающие локации в центральных и восточных регионах.

Он будет стартовать в Анкаре, будет проходить через Каппадокию и Анатолию с конечной в городе Диярбакыр. Подробнее о новом поезде – далее в материале!

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Уникальный тур через полстраны

Туристы в Турции смогут исследовать уникальные исторические локации благодаря путешествию специальным поездом Mesopotamia Express. Он отправляется из столицы Анкары и идет на юго-восток страны по маршруту в 1 051 километр.

Мы приложили все усилия, чтобы люди увидели и узнали регион, познакомились с его культурой,

– сказал президент Торгово-промышленной палаты Диярбакыр Мехмет Кая.

Поезд будет останавливаться в Кайсери, Малатье, Элязиге и доедет до Диярбакыра примерно через день. Во время тура пассажиры могут любоваться пейзажами и исследовать города, где будут перерывы.

Отмечается, что во время путешествия туристы проедут через суровые пустынные ландшафты и мимо заснеженной вершины горы Эрджиес, высота которой достигает 3 916 метра.

В маршрут поезда входит Каппадокия / Фото Unsplash

Первый поезд отправится по маршруту 19-го числа. Вагоны спальные предназначены для 180 человек. Есть ресторан. Но будут и остановки: по три часа в Кайсери и Малате, четыре – в Элязизе. Этого должно быть достаточно, чтобы осмотреть главные достопримечательности и попробовать местную еду.

Обратно поезд отправится 21-го. Маршрут будет таким же. Билеты, кстати, уже продают: цены в одну сторону стартуют от 230 евро.