Швейцария отказывает во временной защите сотням украинцев: что произошло

Федеральное правительство Швейцарии ужесточает свою политику в отношении временной защиты для украинских беженцев. Отчеты свидетельствуют о том, что все больше заявлений на получение этого статуса отклоняются или аннулируются, что усложняет ситуацию для тех, кто ищет убежища в Швейцарии.

В статусе защиты отказали 2500 украинцам

В Швейцарии все тщательнее изучают документы украинцев, которые подают заявления на получение статуса защиты S. Почему украинцам отказывают в защите в Швейцарии – далее в материале!

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Государственный секретариат по вопросам миграции (ГСМ) сообщает о тревожной тенденции: с начала войны почти 2 500 лицам из Украины было отказано в предоставлении защиты. ГМС указывает на рост количества отказов в предоставлении защиты, причем в мае был зафиксирован рекордный показатель – 170 отказов, что стало самым высоким месячным показателем за этот период. Также в 104 случаях статус аннулировали из-за выявления злоупотребления.

Если есть признаки того, что люди мошенническим путем получили защиту, предоставив ложную информацию или скрыв существенные факты, мы постоянно инициируем производства для отмены временной защиты,

– сообщили чиновники.

Сейчас Швейцария предоставляет временную защиту примерно 67 000 беженцев из Украины. Однако, статус защиты был прекращен в около 26 000 случаях, преимущественно из-за того, что лица покинули страну.

Кроме того, за последние месяцы заметно уменьшилось количество заявлений на получение статуса S: в июне было подано почти 1 200 заявлений.

Среди причин отказов – визы и защита в странах Европы

Власти Швейцарии отмечают значительные изменения в причинах отказа в предоставлении убежища гражданам Украины. В отличие от первых дней войны, когда большинство прибывали непосредственно из Украины, сейчас многие въезжают в страну из других европейских стран, где они уже обеспечили себе защиту и могут вернуться. Это изменение обстоятельств является основной причиной отказа в удовлетворении их просьб о предоставлении приюта.

Украинцы, которые ищут правовой защиты после отказа в предоставлении статуса беженца, сталкиваются со значительными проблемами, поскольку Федеральный административный суд в течение последних месяцев отклонил многочисленные апелляции. В частности, суд отклонил запросы лиц, ранее получивших статус защитника в таких странах, как Бельгия, Англия, Литва и Румыния, а также тех, кто имеет вид на жительство в этих странах. Кроме того, были отклонены жалобы лиц, которые имеют визы в Канаду или США.

После проверок статуса защиты могут лишить людей, которые совершают уголовные правонарушения, осуществляют запрещенные поездки домой или находятся в третьих странах.