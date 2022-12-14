Посылки для беженцев: украинцам в Польше будут раздавать продуктовые наборы к праздникам

В предрождественский период польские благотворительные организации проводят акции, направленные на поддержку наиболее нуждающихся. В этом году будут помогать и украинцам, оказавшимся в Польше из-за великой российско-украинской войны.

Семьи из Украины, которые находятся в Свиноуйце и других городах Польши, получат в ближайшие выходные, 16 – 17 декабря, в общей сложности более 8 тонн пищи. До Рождества нуждающиеся получат гуманитарную помощь в рамках акции "Посылка для семьи из Украины".

Читайте также Бесплатная помощь и виды страхования: как устроена медицина в Германии

Что известно об акции "Посылка для семьи из Украины"

Помощь финансирует Польская хозяйственная палата в Японии (PCCIJ), а с организацией помогла Польско-украинская хозяйственная палата. Совместными усилиями было подготовлено 200 пакетов для украинских семей, проживающих в Свиноуйске – польском городе на границе с Германией.

Посылки беженцам из Украины будут раздавать волонтеры из фонда Speak Up в пятницу и субботу (16 – 17 декабря) на Зеленом рынке "Под часами" по ул. Kołłątaja в павильоне №51. В пятницу акция начнется в 14:00, а в субботу в 13:00.

Люди, нуждающиеся в помощи и имеющие номер PESEL со статусом беженца, все еще могут связаться со мной для получения поддержки. Сделать это можно до среды, 14 декабря, в кабинете 108 по ул. Wyspianski 35c в 7-15,

– говорит уполномоченная президента Свиноуйсьце по сотрудничеству с украинской общиной Лиля Ткач.