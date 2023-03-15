В Польше заговорили об отмене неторговых воскресений

Как известно, польские магазины большей частью закрыты в последний день недели, но есть всего несколько воскресений в год, когда разрешено торговать. Оппозиция Польши хочет упразднить запрет на воскресную торговлю.

Так, председатель Гражданской платформы Дональд Туск во время встречи с избирателями в Рокитнице, среди прочего, высказал свое мнение о запрете работать магазинам в воскресенье. Он подчеркнул, что сторонник того, чтобы люди сами решали, как провести этот день.

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Чиновник также отметил, что запрет торговли оказался "смертельным" для маленьких магазинов, в то время как крупные супермаркеты продолжают процветать.

Во время правления ПиС в Польше исчезло около 30 тысяч польских магазинов. Появилось 2 тысячи супермаркетов,

– сказал Дональд Туск.

Туск также критиковал действующее правительство за то, что оно не смогло защитить польскую торговлю, а потому его партия будет бороться за возвращение торговых воскресений.

Запрет работать магазинам по воскресеньям был введен в 2017 году и был направлен на борьбу с креативными идеями торговых сетей, которые искали способы обойти ограничения.