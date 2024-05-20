Свободу защитникам "Азовстали": в Лондоне состоялся масштабный митинг - фото и видео с места события

20 мая исполняется 2 года с того момента, как территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе покинули последние защитники города. Большинство из них до сих пор находятся в плену, в российских тюрьмах.

Украинцы и мир должны помнить о тех, кто отдал свою жизнь за нас, и ежедневно прилагать усилия, чтобы огласка была еще более масштабной. Так, в воскресенье, 19 мая, в Лондоне организовали митинг в поддержку защитников “Азовстали”. Деталями с Заграницей 24 поделилась участница события Виктория Киосе.

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В Лондоне состоялся митинг для защитников с "Азовстали"

В эти выходные исполнилось уже 2 года с момента выхода защитников с "Азовстали". Большинство из них до сих пор находятся в российских тюрьмах. Чтобы напомнить об этом событии и привлечь к нему внимание, украинские волонтеры и активисты в Великобритании провели ряд мероприятий.



В Лондоне состоялся митинг по случаю 2 лет выхода защитников из "Азовстали" / Фото Виктории Киосе, предоставлено 24 Каналу

Один из них – митинг на Даунинг-стрит при участии женской благотворительной организации "Women Fight for Ukraine". Именно в этой локации принимаются решения о поставках Украине оружия, экономической и политической поддержки.



Женская благотворительная организация "Women Fight for Ukraine" / Фото Виктории Киосе, предоставлено 24 Каналу

Поэтому организации Support Ukraine.uk и Women Fight4ua провели демонстрацию в Лондоне, чтобы почтить тот факт, что большинство из них уже два года находятся в российском плену. Организаторы призвали к немедленным действиям для содействия их освобождению.

Наша цель – напомнить, что многие украинцы более 2 лет находятся в российском плену и подвергаются пыткам. Важно говорить об этом правительствам разных государств, политикам всех уровней. Только сильное давление на международное сообщество может поспособствовать возвращению наших военнопленных,

– подчеркнула Виктория.

Как проходил митинг / Фото Daria Agafonova

Перформансы в Лондоне были и раньше

В прошлом году команда женской благотворительной организации "Women Fight for Ukraine" уже поддерживали тех защитников, которые до сих пор в плену.

Активисты устроили перформанс – стояли несколько часов во многих известных и узнаваемых местах Лондона, чтобы привлечь внимание общественности к теме защитников "Азовстали".

Women Fight for Ukraine устраивали перформанс: смотрите видео