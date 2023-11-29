В еще одной стране ЕС растет количество украинских беженцев: есть ли там место

В ноябре резко возрос поток украинских беженцев, ищущих убежища в Литве. В течение последней недели прибыло 173 гражданина Украины, прошедших регистрацию.

Сколько украинских беженцев прибыло в Литву и где расположились – читайте дальше!

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В Литве растет количество украинских беженцев

С начала войны в Литву прибыло почти 83 000 украинских беженцев, из которых чуть более 12 000 – дети. Более 30 тысяч беженцев уже вернулись в Украину.

В ноябре в стране начали отмечать рост потока людей, приезжающих просить временную защиту. Если в октябре регистрировалось 15 – 17 украинцев в сутки, то с начала ноября показатель вырос до 20 – 25 человек в сутки.

Больше беженцев поселились в Вильнюсе (около 20 000 человек), вдвое меньше в Каунасе (около 10 000), еще 6 500 украинцев – в Алитусе и Клайпеде.

В стране рекордный уровень трудоустройства украинцев

По данным Государственного агентства данных, в Литве работают 98% совершеннолетних украинцев (около 55 000 человек). В целом наиболее популярные сферы деятельности следующие:

торговля (продавцы, менеджеры по продажам, консультанты или кассиры) – 4 000 украинцев;

здравоохранение (медсестры, психологи, стоматологи, фармацевты) – 3 000 человек;

гастрономия (повара, кондитеры и технологи пищевых продуктов и напитков) – чуть более 3 000 украинцев.

Многие украинцы в Литве работают в сфере торговли / Фото Unsplash

Исследование Международной организации по миграции Литвы показало, что количество украинцев, которые намерены остаться в Литве на более длительное время, растет. Если в первые дни войны украинские беженцы искали помощи с финансами, жильем и документами, то сейчас люди из Украины больше всего заинтересованы в курсах литовского языка, после которых они смогут получить квалифицированную работу.

Литва обновит удостоверения беженцам

Литва анонсировала обмен видом на жительство для беженцев из Украины. Обновление документов начинается в этом месяце.

В конце ноября Департамент миграции Литвы начнет обмен цифровых вида на жительство украинцев. Находящиеся под временной защитой беженцы уже получили сообщение, что срок действия документов истекает. Что нужно делать украинцам в Литве, чтобы восстановить удостоверения – читайте по ссылке !

Как найти жилье в Литве?

На первых порах Литва снабжала украинцев всем необходимым: от жилья до гуманитарной помощи. Но украинцы, которые планируют оставаться в Литве в дальнейшем, должны позаботиться о жилье. У одного из переселенцев есть в Литве родственники, друзья или знакомые, которые могут принять у себя дома. А кто-то – ищет квартиру самостоятельно.

Чтобы облегчить этот процесс, Заграница 24 собрал полезные советы для тех, кто планирует снять квартиру в Литве и рассказал об актуальных ценах на местном рынке недвижимости.