Одна из стран ЕС хочет сделать обучение в школах обязательной для украинских детей: что произошло

Многие украинские дети, которые сейчас вынужденно находятся за границей, не посещают местные школы, а учатся дистанционно в украинских. Не все страны считают, что это правильно, ведь тогда дети "выпадают" из системы обучения тамошнему государственному языку.

В частности это касается половины украинских детей-беженцев в Латвии. В связи с этим правительству предлагают ввести обязательное обучение для украинцев в местных школах.

Читайте также В Польше раздают тысячи книг на украинском языке: как получить

В Латвии хотят обязать украинских детей посещать школу

По последним данным, в Латвии официально зарегистрировано 9 335 украинских детей школьного возраста. Интересно, что значительная часть родителей этих учеников, примерно 4 100, избрали дистанционное обучение в украинских школах.

Интеграция детей из Украины в Латвии стала актуальной проблемой, поскольку значительное количество детей не учится в школах. Отсутствие в учебных заведениях оказывает сильное влияние на их социализацию и психологическое состояние, как подчеркнула член правления движения "Хочу помочь беженцам" Линда Якобсоне-Гавала.

Дети должны быть в безопасной среде. Но если родители идут на работу, а дети весь день остаются дома – это опасная ситуация для ребенка и для родителей, которые волнуются за него,

– объяснила она.

По ее словам, в Латвии не ввели правило, как в Литве и Эстонии, что дети должны обязательно посещать местную школу. В то же время, местный закон об общем образовании также предусматривает, чтобы ребенок посещал школу.

Поэтому на одном из заседаний комиссии был поднят этот вопрос в министерстве, чтобы записали в законе обязательство посещать школу Латвии.

В Латвии предлагают обязать украинских детей посещать школу / Фото UnSplash

Дети не ходят и на курсы

Эксперты обратили внимание на еще одну актуальную проблему – нерешенность вопроса ассимиляции латышского языка. Достойна внимания проблема с детьми беженцев, поскольку они не могут участвовать в языковых курсах из-за возрастного ограничения, наложенного на взрослых участников, начинающегося с 17 лет.

Они не учатся в школе, как остальные дети, остаются вне обучения латышскому языку. Минобразования в течение года получит реальное представление о том, сколько у нас таких детей, проживают ли они в Латвии, и что с ними делать, чтобы в следующем году начинать их учить латышскому языку,

– сказал председатель Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Гунар Кутрис.

Отмечается, что дети живут в Латвии уже год, поэтому для них будет лучше, если они будут ходить в школу и погружаться в языковую среду.