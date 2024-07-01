В Кракове создают "библиотеку запахов": как она будет работать

Национальный музей Кракова создал "библиотеку запахов наследия". Из исторических артефактов планируют получать обонятельную информацию.

В Кракове будет "библиотека запахов наследия"

На получение аромата из первого артефакта ушло 9 месяцев. Как это происходит – далее в материале!

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В рамках инициативы Одотеку Национальный музей Кракова и Национальный музей Словении в Любляне пробуют способы, как сохранить обонятельную информацию об экспонатах.

С этой целью 10 исторических артефактов заархивируют. К артефактам относятся работы польских художников и табак одного из национальных поэтов Словении.

Аромат является компиляцией информации о картине – ее технику, историю и материалы сохранения,

– сказала Эльжбета Зигер, главный куратор Национального музея в Кракове.

Первый предмет, из которого извлекли аромат, – картина "Дама с горностаем" Леонардо да Винчи. Аромат доставали из картины 9 месяцев: с помощью современного оборудования и собственного обоняния экспертов. Запах смогли разложить на составляющие, ученые назвали каждый ингредиент.

Картина "Дама с горностаем" Леонардо да Винчи / Фото Muzeum Narodowe w Krakowie / Twitter

Цель состоит в том, чтобы добавить еще одно измерение экспонирования артефактов, чтобы люди также могли наслаждаться их ароматом, что будет особенно важно для посетителей музея с недостатками зрения.