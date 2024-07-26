В Канаде лесной пожар уничтожил часть курортного города: какая ситуация сейчас

В четверг, 25 июля, пожарные в канадской провинции Альберта боролись с масштабным лесным пожаром. Огонь перекинулся на популярный туристический город Джаспер, нанеся ему ущерб.

Пламя в городе Джаспер достигло высоты 400 футов (более 120 метров) и двигалось со скоростью 15 метров в минуту. В сети появились кадры с места происшествия. В тот момент в туристической локации находилось немало людей.

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Лесной пожар нанес ущерб в канадском Джаспере

В национальном парке в Джаспере, городе, который ежегодно привлекает более 2 миллионов туристов, была проведена эвакуация из-за значительного лесного пожара. По оценкам чиновников, на тот момент в парке находилось около 15 000 посетителей.

Как показывают фотографии и видео, которые распространяются в Интернете, на территории города значительные потери,

– говорится в заявлении Parks Canada.



В Канаде лесной пожар уничтожает курортный город / Фото из соцсетей

В новостях, поступающих, подтверждается, что один из двух лесных пожаров, которые вспыхнули вблизи города в начале этой недели, разросся до такой степени, что охватил здания и уничтожил несколько районов.

Вчера, 25 июля, пожарные были вынуждены отступить из города, поскольку их усилия сдержать пламя с помощью инженерных барьеров оказались тщетными. Масштабы разрушений пока неизвестны, но, по некоторым данным, уничтожены десятки, если не сотни, зданий.



Лесной пожар в провинции Альберта уничтожает горный курортный город Джаспер / Фото из соцсетей

Пожарные надеются, что потушить пламя поможет дождь, который синоптики прогнозируют сегодня, 26 июля.

Всего на территории Альберты сейчас горит по меньшей мере 182 лесных пожара, еще около 300 пылает в соседней провинции Британская Колумбия.



Пожар в городе Джаспер / Фото из соцсетей

В апреле федеральное правительство заявило, что высокие температуры и сухие леса означают, что этот год может быть одним из худших за всю историю пожаров в Канаде.