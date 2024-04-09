С кирпичом в руках: активисты интересным методом заставили водителей пропускать пешеходов на зебре

Нередко в разных городах Европы существует проблема для пешеходов, чтобы перейти дорогу - авто просто проезжают зебры, игнорируя людей на обочине. Поэтому в канадском городе Ванкувер активисты организации Vision Zero Vancouver запустили очень интересный проект.

Они оборудовали нерегулируемые наземные переходы корзинами с кирпичами. С обеих сторон зебры на столбы вешают специальные корзины, в которые кладут по несколько "кирпичей", сделанных из пенопласта.

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Кирпичами заставили водителей пропускать пешеходов на зебре

В рамках новой инициативы по безопасности пешеходов поощряют махать кирпичами перед автомобилями на пешеходных переходах. Теория заключается в том, что водители будут более склонны остановиться и пропустить пешехода, поскольку могут почувствовать, что их лобовое стекло под угрозой.

Эффект от инициативы стал ощутим сразу: водители стали чаще тормозить перед пешеходными переходами. Поэтому корзины с кирпичами планируют устанавливать в других локациях и в дальнейшем,

– говорят активисты.

В своем заявлении они подчеркнули, что полушутливая кампания призвана повысить осведомленность об опасности, которая существует на перекрестке, и выступить за улучшение уличной инфраструктуры, которая заставила бы водителей соблюдать скоростной режим и снижать скорость при приближении к пешеходным переходам.



Канадские активисты заставили водителей пропускать пешеходов на зебре кирпичами / Фото VisionZeroVancouver

Vision Zero попыталась решить проблему безопасности пешеходов традиционными методами. Организация обратила внимание городских властей на то, что конфигурация из четырех полос движения и многочисленных столбов может привести к образованию слепых зон для водителей.

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Администрация Ванкувера пообещала заменить знаки ограничения скорости, пытаясь решить проблемы с безопасностью дорожного движения. Однако, активисты утверждают, что эта мера сама по себе не окажет значительного влияния на текущую ситуацию.

В перспективе городская инициатива Vision Zero стремится сузить дорогу только до двух полос.