Польша оказалась одной из самых дешевых стран Европы: где жить дороже всего

International Monetary Fund (IMF) выпустил новый отчет, в котором сравнивает цены на жизнь в разных странах. За основу взяли прожиточный минимум в США.

По уровню инфляции во всем ЕС Польшу опережает только Венгрия. Однако цены на товары и услуги в стране остаются низкими по сравнению с Западной Европой и богатыми странами мира.

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42% от средней в США – таков был уровень цен в Польше в прошлом году по последним оценкам Международного валютного фонда. Это означает, что цены в Польше в среднем на 58% ниже, чем в самой большой экономике мира.

Согласно прогнозам, в этом году уровень польских цен немного приблизится к уровню цен в США и составит 44% от уровня США, а в 2028 году достигнет 48%.

Где жить дешевле, а в каких странах дороже всего?

Самой дорогой страной мира оказалась Норвегия – там цены все выше на 36% по сравнению со Штатами. Далее в списке: Барбадос, Маршалловы острова, Южный Судан и Исландия.

Самая дешевая страна в мире – Таджикистан. За ней – Мьянма, Иран, Лаос и Шри-Ланка.

В Евросоюзе среди топа бюджетных:

Венгрия,

Румыния,

Польша.

В Европе также Белоруссия, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Турция и балканские страны.

Что в Польше дешевле, чем в других странах ЕС?

Прежде всего, стоимость содержания жилья и автомобилей, то есть: квартплата, вода, канализация, электричество, газ, бензин и горючее. Все это на 56,2% дешевле, чем в среднем по ЕС. За 5 месяцев Польша приблизилась к среднему показателю ЕС на 3,8%.

Какие цены в Польше / Фото UnSplash

На сокращение разницы повлияли преимущественно цены на электроэнергию, газ и автомобильное топливо, выросшие в Польше с начала года на 10%, а в ЕС снизились на 6,9%. Медицинские услуги в Польше по-прежнему более чем на 50% дешевле, чем в среднем по ЕС.

Что касается продуктов, то самым дешевым по сравнению с ЕС является мясо, которое стоит в среднем на 34,3% меньше. Также дешевле хлеб (на 26,7%), фрукты и овощи (на 25,2%), а также алкоголь и табак (на 26%).

Цены на жилье в Польше ниже на 49,4%. За последние 10 лет, наиболее быстро приближались польские цены к ценам в ЕС на: мебель (+19,6% до 79,7% от среднего уровня ЕС), рыбу (+18,9% до 87,6% от средней по ЕС), фрукты и овощи (на 15,9% до 72,2%)