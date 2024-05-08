Конец жестокой традиции: в Испании начали процедуру по отмене корриды

Испания не будет проводить в этом году национальную премию по корриде – давней традиции, которая обычно завершается смертью животного. Министерство культуры подтвердило, что страна находится в процессе окончательной отмены этого противоречивого зрелища.

В Испании отменят корриду

Министр культуры Испании Эрнест Уртасун решительно выразил свое неодобрение выступлений, которые предусматривают жестокое обращение с животными, и заявил об отмене корриды. Это решение вызвало критику со стороны представителей корриды и правых партий.

Читайте также Для желающих общаться с природой: итальянский пляжный курорт анонсировал старт "голых" свадеб

В частности, министерство в этом году не выбрало ни одного тореадора для награждения престижной медалью "За заслуги в изобразительном искусстве".

Люди все меньше и меньше понимают, что практикуют пытки животных и этому присуждают премии,

– объяснил Уртасун.

К тому же в недавнем отчете Министерства культуры было обнаружено, что коррида в Испании переживает спад популярности. Лишь 1,9% испанцев посетили шоу или фестиваль корриды в период между 2021 и 2022 годами, что свидетельствует о снижении интереса к этому традиционному виду деятельности.

Количество боев быков в Испании упало с 3 651 в 2007 году до 1 546 в 2022 году. В некоторых регионах, например Канарские острова или Каталония, корриду не проводят вообще.

Решение критикуют

Коррида – это самая распространенная форма боя быков, традиционное испанское зрелище. Шоу заключается в выполнении определенной последовательности фигур с быком особой породы, что обычно завершаются смертью животного.

Это противоречивое решение вызвало критику со стороны Фонда корриды (FTL). Фонд обвинил Уртасуна в невыполнении своих должностных обязанностей и дискриминации корриды по идеологическим соображениям. Как следствие, фонд сейчас рассматривает возможность присуждения премии в 2024 году самостоятельно.

А Мариано Де Пако, региональный министр культуры Мадридской общины, выразил разочарование из-за отмены премии и призвал Уртасун предоставить приоритет культурным вопросам. Де Пако подчеркнул, что существует множество нерешенных культурных вопросов, которые требуют внимания.