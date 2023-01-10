В Исландии открылась выставка плакатов, рассказывающих о войне в Украине

В исландской столице Рейкьявика началась выставка, где представлены плакаты украинских художников. Для посетителей доступно более 15 постеров, созданных на тему руссийско-украинской войны.

Львовский городской художественный центр и благотворительная организация Artist4Ukraine инициировали выставку в столице Исландии. Следовательно, жители и гости Рейкьявика могут посмотреть на плакаты львовских художников о войне в Украине.

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Львов и Рейкьявик – города-сестры. На этом фоне, когда началась полномасштабная война, местные художники начали интересоваться Украиной. Один из местных художников Александр Заклинский приехал к нам, захотел наладить сотрудничество. Мы уехали в Рейкьявик с концертами и выставкой. Выставка из постеров – это способ легкими методами передать происходящее в Украине,

– рассказала директор Львовского муниципального художественного центра Ляна Мицько.

Посетители могут увидеть работы Богдана Давидюка, Михаила Скопа, Александра Приймака (Sasha Pes) и Виталия Руппельта (Аппекс). Выставка в SIM Gallery будет работать до 30 января.

Выставка плакатов о войне в Украине / Фото Львовский муниципальный художественный центр



В Исландии начала работу выставка львовских художников / Фото Львовский муниципальный художественный центр