Таких всего несколько в мире: в Германии открыли особую вакансию мечты

В Германии впервые за много лет открыли вакансию смотрителя маяка. Романтическая профессия привлекла рекордное количество людей. Свои резюме прислали более тысячи человек.

Работу мечты предлагают на острове Вангероге, расположенном в Нижней Саксонии. Маяк – очень загадочный и старинный. По данным немецких СМИ, его построили еще в XIX веке, сообщает Закордон 24.

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Сейчас история маяка уже завершена. В 2024 его используют исключительно с туристической целью. В частности, для пар, которые хотят пожениться, оборудовали специальный зал. Кроме того, для путешественников обустроили смотровую площадку.

Какие требования к кандидату и кого выбрали

Подать резюме на вакансию мечты мог каждый желающий. Главным требованием была хорошая физическая форма. Это – не прихоти, поскольку новому смотрителю маяка придется несколько раз в день преодолевать 160+ ступенек.

Среди профессиональных обязанностей нового смотрителя маяка:

продажа билетов и сувениров;

сопровождение туристов;

уборка на территории маяка;

уход за местным садом.

Жить на территории маяка – запрещено. Новый смотритель получит комнату в доме на территории острова. Сейчас там живут около 1000 человек.

Зарплата смотрителя маяка – 2500 евро (более 100 тысяч гривен). Конкурс длился 3 месяца. За это время поступило более 1000 заявок. Всего на собеседование пригласили 45 человек. Счастливчика уже выбрали. Им стал Дэниел Йоххайм. Он начнет работать уже с 1 июня. Впоследствии на территорию острова переедут его жена и дети.