Некоторые районы Германии отказываются принимать украинцев: какая причина

В Германии постоянный приток мигрантов остается насущной проблемой. Ведь это создает значительные вызовы для местных властей, которые пытаются справиться с непредсказуемым ростом населения.

В последнее время интеграция новоприбывших беженцев вызывает трудности, что приводит к растущему нежеланию принимать новых беженцев. Райнхард Загер, президент Немецкой ассоциации районов (DLT), предупредил об ограниченных возможностях размещения украинских беженцев.

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В Германии не хотят принимать украинских беженцев

В некоторых районах и муниципалитетах по всей стране перенаселенность – это побуждает местные власти менее охотно принимать беженцев из Украины.

Несколько районов и муниципалитетов переполнены из-за постоянной и нелегальной миграции. Интеграция всех людей становится все более невозможной. Проблемы на местах только растут,

– отметил президент Немецкой ассоциации районов (DLT) Рейнхард Загер.

В связи с этим районы уже не желают принимать беженцев из Украины. Кроме того, политик предложил "обеспечение безопасного жилья на западе Украины".

Известно, что Германия предоставляет убежище более 1,2 миллиона украинцев. Например, только в земле Баден-Вюртемберг проживает в два раза больше украинских беженцев, чем во всей Франции.

Некоторые районы Германии не хотят принимать украинцев / Фото Unsplash

В Германии хотят изменить правила трудоустройства беженцев

Ассоциация немецких городов и муниципалитетов выступила за улучшение условий для облегчения интеграции украинских беженцев. Нововведение касается трудоустройства беженцев.

В частности, это включает предложение разрешить беженцам начать работу без обязательного прохождения курсов немецкого языка и интеграции.