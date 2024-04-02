Касается трудоустройства беженцев из Украины: в Германии вводят новые правила

Ассоциация немецких городов и муниципалитетов выступила за улучшение условий для облегчения интеграции украинских беженцев. Нововведение касается трудоустройства.

В частности, это включает предложение разрешить беженцам начать работу без обязательного прохождения курсов немецкого языка и интеграции.

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В Германии меняют правила трудоустройства беженцев

Генеральный директор ассоциации Андре Бергеггер призвал немецкие власти ускорить интеграцию украинцев на рынке труда, пересмотрев правила трудоустройства беженцев.

Мы все еще слишком забюрократизированы и негибкие, когда речь идет об интеграции рынка труда. Должна быть возможность устроиться на работу без предварительного прохождения языковых и интеграционных курсов,

– отметил Бергеггер.

Он также призвал к интеграционным мероприятиям и языковой подготовки, которые должны предоставляться вместе с возможностями трудоустройства. Ввиду того, что нынешнее количество интеграционных курсов остановилось, власть призывают подготовиться к постоянному притоку беженцев из Украины.

В свете нынешних обстоятельств маловероятно, что большинство украинцев смогут вернуться на родину в ближайшее время. Как следствие, Германия нуждается в долговременных системах интеграции для этой демографической группы.

Почему украинцы массово едут в Германию?

Германия по состоянию на март 2024 стала страной, в которой зарегистрировано больше всего украинцев со статусом временной защиты. Убежище там нашли уже 1 270 150 беженцев.

Почему украинцы массово едут в Германию / Фото Shutterstock

По данным Евростата, сейчас на территории ЕС находятся 4,3 миллиона украинцев. Из них 29,5% – находятся в Германии. В частности, в Германию переезжают украинцы из Польши и Франции.

Большинство украинцев выбирают Германию благодаря качественной системе социальной защиты. На территории страны беженцев привлекают к различным видам деятельности. В частности, люди находят работу, начинают учиться, занимаются волонтерством.