Налог на выезд и развлечения: в Египте вводятся новые требования для туристов

Власти Египта решили найти новые способы пополнить госбюджет. Из интересных вариантов – налог на выезд, который, если одобрят, будет действовать всем.

В Египте вводятся новые требования для туристов

Парламент Египта объявил о повышении ряда налогов. Например, за развлечения отдыхающим теперь придется платить на 5 – 15% больше.

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Речь идет прежде всего о музыкальных и танцевальных вечеринках в гостиницах – на них вводится пятипроцентный сбор. Еще больше придется "отстегнуть" организаторам туров сафари и дайвинга. Налог на полеты на воздушном шаре составит 15%.

Налог на выезд

Корректирован налог для тех, кто покидает страну. Выездной сбор собираются увеличить вдвое. При этом фискальная нагрузка на иностранцев, посетивших провинции Красное море, Южный Синай, Луксор, Асуан и Марса-Матрух, остается неизменной на уровне 50 египетских фунтов, чтобы не повлиять на туризм.

Налог на роскошь

Сообщается и об одобрении нового налога в 10% на импортируемые предметы роскоши. Речь идет о спиртных напитках, шоколаде, фруктах, обжаренных кофейных зернах, креветках, копченом лососье и других продуктах. Все это популярно в гостиницах высокой ценовой категории, поэтому за подорожание предложат доплатить отдыхающим.

В Египте вводят новые налоги / Фото Unsplash

Нововведения ждет и магазины duty free. На товары стоимостью более 5 долларов предложено ввести дополнительный трехпроцентный налог, но не менее 1,5 доллара за единицу.

В настоящее время проект на рассмотрении в правительстве

Если исправление будет принято, новые правила начнут действовать с 1 июля 2023 года. Это означает, что все путешественники должны заплатить налог при выезде из страны. Правда, сделать это будет легко – его прибавят к стоимости билета.

Дополнительно власти думают поднять цены на продукты и алкоголь. По оценкам Минфина, это будет приносить стране около 150 миллионов евро в год.