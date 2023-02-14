Для украинцев за границей могут появиться новые полезные функции в Дии

На сегодня насчитывается около 9 миллионов украинских беженцев, проживающих за границей. И в Министерстве цифровой трансформации Украины работают над тем, чтобы некоторые государственные услуги были диджитализованы и упрощены для наших земляков.

Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в интервью для "РБК-Украина". Министр также отметил, что сейчас не так много реальных жизненных ситуаций, когда граждане Украины могут пользоваться приложением Дия в других странах.

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Какие услуги появятся в Дии для украинских мигрантов

Так, по словам Михаила Федорова, в планах Минцифры, МИД и Минюста внедрить элементы электронного нотариата для украинцев за рубежом. Следовательно, услуги, связанные с консульствами и нотариальными доверенностями, будут оцифрованы и упрощены.

Такие нововведения должны значительно упростить коммуникацию находящихся за рубежом граждан Украины с государственными органами.

Кроме этого, мы открыли в Варшаве центр "Дія.бізнес", чтобы привлекать украинцев там, учить, как вести бизнес онлайн, как открывать бизнес и вести его в Украине. Для того чтобы давать ценность, чтобы они видели, что мы заботимся о них, и хотели возвращаться,

– добавил Федоров.