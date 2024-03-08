Одна из топовых авиакомпаний мира будет предоставлять пассажирам бесплатный интернет

Авиакомпания British Airways – крупнейшая в Великобритании – приняла важное решение. Теперь пассажирам на борту будут предоставлять бесплатный интернет.

Услугу запустят вскоре. Отмечают, что с 3 апреля интернет появится на всех авиалайнерах, где имеются антенны для передачи интернет-данных.

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Что стоит знать о новой услуге

Бесплатно пассажиры будут получать самый простой пакет доступа. Люди смогут отправлять текстовые сообщения в мессенджерах. Однако фото и видео смогут отправлять пассажиры, которые приобрели платные пакеты.

Чтобы подключить услугу, пассажирам необходимо бесплатно зарегистрироваться в программе лояльности British Airways Executive Club.

В British Airways отметили, что интернет есть:

на всех самолетах, которые базируются в аэропорту "Гатвик";

80% самолетов, которые базируются в "Хитроу" (услугу до 100% планируют расширить уже к концу 2025 года).

Новость уже получила положительные отзывы от пассажиров. Отмечают, что это существенно облегчит жизнь пассажирам.

К слову, популярные авиакомпании обновили перечень продуктов, которые можно брать с собой в самолет. Отмечают, что в самолетах British Airways можно перекусить твердой пищей. В частности, говорится о "сэндвичах, печенье, фруктах и орехахи". Между тем напитки, супы, соусы, джемы и желе должны храниться в прозрачных емкостях не более 100 миллилитров.