"НЕТ" сувенирам: в Барселоне рассматривают предложение, которое точно расстроит туристов

В прошлые месяцы Барселона заявила о плане регулировать продажу невкусных сувениров в попытке способствовать лучшему имиджу города как туристического направления. Однако, сейчас советник Барселоны Альберт Батль заявил о еще одном решении.

Теперь, кажется, под угрозой в столице Каталонии оказались не только сексуальные безделушки и сырные брелоки, но и сами заведения, которые продают эти вещи. Батль говорит, что такие магазины не выгодны местной экономике.

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В Барселоне хотят забрать сувенирные магазины из Старого города

В смелом шаге, направленном на улучшение имиджа города, депутат городского совета Барселоны предложил убрать сувенирные магазины из исторической части Старого города. Альберт Батль раскритиковал эти заведения, заявив, что они "ничего не добавляют" к культурной и эстетической ценности района.

Эта инициатива является продолжением предыдущих планов города регулировать продажу сувениров в рамках более широких усилий, направленных на улучшение общего впечатления от посещения города.

Он высказал идею, что такие магазины не очень полезны для местной экономики. В эту категорию он также включил небольшие магазины, продающие чехлы для мобильных телефонов и аналогичные аксессуары.

Советник выразил беспокойство по поводу того, что магазины, расположенные на оживленных центральных улицах, могут позволить себе арендную плату, которая достигает 5 000 евро в месяц. Депутат призывает Налоговое агентство предоставить разъяснения относительно характера деятельности предприятий, работающих в этих районах.