Тысячи австралийцев позировали обнаженными на пляже Сиднея: какова цель такой фотосессии

На днях около 2500 обнаженных людей собралось на пляже Бонди в Сиднее для откровенной фотосессии. Эта акция должна была привлечь внимание и повысить осведомленность о раке кожи, который ежегодно уносит более 2 тысяч жизней в Австралии.

Так, обнаженная фотосессия, которая состоялась 26 ноября, – это, так сказать, не просто спонтанный флешмоб, а запланированная инициатива "Разденься ради рака кожи". Ее организовали американский фотограф Спенсер Туник, известный своими массовыми фотосессиями по всему миру, а также австралийская некоммерческая организация Skin Check Champions – она выступает за регулярную проверку кожи.

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2500 обнаженных австралийцев собрались на пляже Бонди в Сиднее / Фото Forbes

Пляжная фотосессия прошла в рамках национальной недели борьбы с раком кожи в Австралии. Участие в ней было бесплатным. Все, что нужно было, это готовность обнажиться и желание повысить осведомленность общества о раковых заболеваниях, которые ежегодно убивают более 2000 человек в Австралии. На это у страны уходит более миллиарда долларов.

Согласно данным Всемирного фонда исследования рака, Австралия является лидером в мире по количеству новых диагнозов меланомы – 16171 диагноз ежегодно. Кроме этого, страна имеет самые высокие ежегодные показатели немеланомного рака кожи: 58 839 новых диагнозов, что составляет 140,0 случаев на 100 000 человек.

Пляжная фотосессия "Разденься ради рака кожи" в Сиднее