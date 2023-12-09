Работают в 10 странах ЕС: как образовательные хабы помогают украинцам адаптироваться за границей

Минобразования совместно с Ассоциацией инновационного и цифрового образования запустили проект по созданию образовательных центров в ряде стран Европы и мира. Их цель – помочь вынужденным переселенцам из Украины в адаптации к новым условиям и сохранить их связь с Родиной.

Об этом 24 Каналу рассказал одни из координаторов Сети украинских образовательных хабов Дмитрий Бондаренко. Он убежден, что поддержка украинских беженцев и предоставление им и детям образовательных услуг помогу Украине в будущем.

Смотрите также Общемировая тенденция: какие вызовы перед школами возникают в условиях войны

Что известно о сети образовательных хабов

В своей деятельности Сеть образовательных хабов реализует концепцию "обучение на протяжении жизни". Она предполагает, что человек может прийти в образовательный центр и, в случае отсутствия спроса на свою специальность, пройти переквалификацию.

Украинские образовательные хабы работают в смешанном формате: как дистанционно, так и вживую. Для этого проект договаривается с местными или государственными властями о получении помещений, в которых будут проходить занятия.

"Мы помогаем (украинцам за границей – 24 Канал) трудоустраиваться и изучать язык, без которого нельзя получить нормальную работу. Благодаря таким проектам, как наш, украинцы могут обеспечивать свои семьи", – рассказал сокоординатор проекта.

В настоящее время в рамках проекта уже открыли 12 образовательных хабов в 10 странах мира: Польше, Германии, Испании, Швейцарии, Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии и Греции. А уже в начале 2024 года хабы откроют еще и в Британии, Японии, Италии и США.

Почему важно заботиться об украинцах за границей

По оценкам Центра экономической стратегии, на лето 2023 года из Украины уехало около 6 миллионов граждан. Из них от 1 до 3 миллионов после войны может не вернуться в Украину, что может привести к потере рабочей силы и падению украинской экономики.

"Украинская иммиграция становится более географически удаленной от Родины. Это не очень хорошо для Украины, потому что мы теряем социальный капитал. Для того чтобы его не потерять, мы должны постоянно общаться с украинскими иммигрантами и напоминать, что Украина о них не забыла", – говорит Бондаренко.

И если эта коммуникация будет происходить, а дети будут изучать украинский язык, это позволит поддерживать веру украинских беженцев в свое государство и их мечты о возвращении на Родину после завершения войны.

Как образовательные хабы помогают школьникам

Важный акцент Сеть образовательных хабов делает также и на образовании подростков, которым помогают наверстать утраченные из-за войны знания. Также проект запустил инновационную программу "Уроки успешной жизни", которая охватила 14 тысяч украинских учеников за рубежом. В ее рамках учащиеся изучали 4 дополнительных предмета: профориентацию, финансовую и компьютерную грамотность, а также "мягкие навыки".

"Эти предметы обычно не изучают в украинских школах, но они очень нужны для любой профессии в любой стране. Именно поэтому эти уроки, имеющие гриф от Министерства образования, стали популярными", – отметил сокоординатор проекта.

Также в этот раз совместно с ЮНИСЕФ будет открыто 15 образовательных хабов в Украине, в том числе и в громадах Одесской, Николаевской и Херсонской областей, существенно пострадавших от российского вторжения.

Образование в Украине во время войны: что известно

В начале декабря были обнародованы результаты мирового исследование компетенций учащихся PISA-2022. Его провели в первые месяцы полномасштабного вторжения, и результаты были неутешительными: оказалось, что около 40% украинских подростков испытывают проблемы с чтением и, соответственно, усвоением написанной словами информации.

Также в Министерстве образования готовят реформу высших учебных заведений, которые приблизили бы их к европейским стандартам. По словам чиновников, в Украине по состоянию на сегодняшний день работают 170 вузов, в которых в среднем учатся 3,5 тысяч студентов.

Для того, чтобы приблизить эти показатели к 6 – 6,5 тысячам, в министерстве планируют дальнейшую реорганизацию учебных заведений. В то же время реорганизация может затронуть и вузы, где учатся десятки тысяч студентов.

Основными критериями проведения таких реформ будет акцент на развитии науки и широта мировоззрения студентов, что будет способствовать их подготовке к выходу на рынок труда.