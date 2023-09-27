"Укрзализныця" увеличивает количество мест на популярный рейс в Польшу

"Укрзализныця" расширяет количество мест на маршруте "Харьков - Перемышль" в Польшу. В железнодорожной компании оптимистично настроены, что обновленное расписание поездов значительно улучшит сообщение между Харьковом и Польшей.

УЗ увеличивает места на маршруте Харьков — Перемышль

Билеты на рейсы уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов. Детали поезда по этому маршруту – ниже в материале!

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8 октября заканчиваются ремонтные работы на станции Перемышль, затем поезда №31/32 Запорожье – Перемышль, №35/36 Одесса – Перемышль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Киев – Перемышль вернутся к своему привычному расписанию движения, а состав поезда №73/74 Харьков – Перемышль увеличится вдвое,

– говорится в сообщении.

Движение маршрута поезда №73/74 Харьков – Перемышль:

Отправление поезда №73/74 в обновленном формате из Харькова (от 7 октября) в 13:36, прибытие в Перемышль в 11:17.

Обратно из Перемышля (от 8 октября) в 13:45, прибытие в Харьков в 14:55.

В УЗ отметили, что обновленный формат курсирования поезда улучшит сообщение Харькова с Польшей в дополнение к рейсу Харьков – Хелм.

Напомним, назначенный на время польских ремонтов дополнительный рейс №119/120 Киев – Хелм продолжит курсирование и по завершении ремонтных работ, что означает +1 международный рейс до уже привычного объема.

Известна дата запуска нового поезда из Украины в Польшу

Польская железная дорога объявила о включении сообщения Рава-Русская – Варшава в свое расписание. Новый поезд будет курсировать с 15 октября.

Согласно с расписанием на сайте польской железной дороги, из Рави-Русской поезд будет отправляться с 11:00 и прибывать в Варшаву (станция Варшава Восточная) в 17:29. Продолжительность дороги – 7,5 часа. Поезд будет курсировать с остановкой на станции Люблин. Из польской столицы поезд будет отправляться в 21:45. До пограничной станции во Львовской области будет прибывать через 6,5 часа – в 5:15.

Поезда будут курсировать ежедневно. Предполагается, что в один рейс будут перевозить до 240 пассажиров. Стоимость билета на поезд из Равы-Русской в Варшаву пока неизвестна.