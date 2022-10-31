Укрзализныця анонсировала новые рейсы за границу: перечень направлений и графики движения

На днях в Укрзализныце обнародовали обновленный график движения поездов международного сообщения. В какие европейские города можно будет добраться поездом из Украины, читайте дальше.

Так, Укрзализныця объявила о старте четырех новых поездов в города Европы. Среди анонсированных маршрутов будут поезда из Киева в Перемышль и из Харькова в Хелм.

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4 новых международных рейса Укрзализныци

№90/89 Киев – Перемышль (Польша). Поезд будет курсировать через Винницу, Хмельницкий, Тернополь. Отправление из Киева в 22:52, прибытие в Винницу в 02:03, в Тернополь – в 06:28, во Львов – в 08:55, а в Перемышле поезд будет в 11:13. Отправление обратно в 13:45, Львов – 18:25, Тернополь – 21:03, Винница – 01:58, Киев – 05:42.

№351/352 Киев – Кишинев (Молдова). Поезд будет курсировать через день. Начальная станция – Киев-Пассажирский в 17:02, будет прибывать на станцию ​​Унгены в 07:53, а в Кишинев – в 10:38. Обратно рейс будет отправляться в 17:45, проходить Унгены в 20:51 и прибывать в Киев в 11:48.

Кроме этого, в ноябре стартуют продажи билетов на новый поезд Харьков – Хелм (Польша), а с 11 декабря начнет курсирование новый ежедневный рейс австрийской железной дороги сообщением Вена (Австрия) – Чоп.

Продажа билетов открыта глубиной до 20 дней на новые поезда международного сообщения.

Международные сообщения Укрзализныци / Фото фейсбук Укрзализныци