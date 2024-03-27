"Беженцев депортируют из Европы": Украина впервые отреагировала на масштабный фейк

В информационный фейк "вбросили" очередной фейк. На этот раз о том, что украинцев якобы депортируют из ЕС. Причиной якобы стали "массовые протесты".

Фейк распространил анонимный телеграм-канал. Он ссылался якобы на "сайт представительства ЕС в Украине". В то же время ничего общего с реальностью эта информация не имеет.

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Фейк опровергли в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Правда: скриншот с информацией о депортации украинцев из Европы – подделка,

– говорится в сообщении.

Как "склепали" фейк

Чтобы распространить фейк, мошенники использовали релиз "Захватническая война России против Украины: персональные санкции ЕС за нарушение территориальной целостности продлен еще на полгода", опубликован 13 марта.

В реальности в документе говорится, что Совет ЕС принял решение продлить до 15 сентября 2024 года ограничительные меры против людей, которые причастны к поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Кроме того, в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что представительство ЕС в Украине не распространяло информации о депортации украинцев, ведь она не соответствует действительности.

Традиционно за фейками, которые распространяют об украинцах, стоит российская пропаганда. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только дронами и ракетами, но и фейками.