Голоса Украины: знаковые исполнители и песни, завоевавшие популярность во всем мире

Во время полномасштабной войны украинская музыка вышла на новый уровень. Композиции наших исполнителей получили признание далеко за пределами Украины, и эта тенденция только набирает обороты.

Более того, в это непростое время родились невероятные коллаборации украинских групп со звездами международного уровня. Закордон 24 рассказывает о том, какие композиции и исполнители из Украины стали известны на весь мир.

Украинские песни, ставшие популярными в мире

1. Kalush Orchestra – Stefania

Украинская группа Kalush Orchestra стала звездой Евровидения-2022. Музыканты видели в своем выступлении на песенном конкурсе две главные цели: призвать всех людей помогать Украине, рассказав миру о войне, и повысить интерес к украинской музыке. Оба задания группа выполнила на отлично, ведь песня Stefania разлетелась по всему миру и в 2022 году занимала первые ступеньки в самых популярных музыкальных чартах.

Клип на песню Stefania группы Kalush Orchestra: смотрите видео

2. Kalush Orchestra & The Rasmus – In The Shadows of Ukraine

После грандиозной победы Kalush Orchestra на песенном конкурсе легендарная финская рок-группа The Rasmus, также принимавшая участие в Евровидении-2022, выпустила совместный трек с украинцами. На популярную песню финнов In the Shadows, которой исполнилось 11 лет, записали римейк, рассказывающий о мужестве народа Украины.

Новая работа, получившая название In The Shadows Of Ukraine, стала сочетанием традиционного украинского фолька, хип-хопа и рока. Исполнители The Rasmus даже подпевают Kalush Orchestra на украинском языке в мелодичной хоровой части трека.

Клип на песню In The Shadows Of Ukraine групп The Rasmus и Kalush Orchestra: смотрите видео

3. Океан Эльзы – Обійми

Эта композиция украинской группы, которой в феврале 2023 года исполнилось 10 лет, никогда не теряет своей популярности. Она поселилась глубоко в сердцах людей, а количество ее интерпретаций постоянно растет.

В частности, легендарная рок-группа Coldplay во главе с Крисом Мартином поддержала Украину, спев песню "Обійми" вместе со Святославом Вакарчуком на концерте в Брюсселе в августе 2022 года. Отметим, что во время выступления солист британского коллектива вышел на сцену с сине-желтыми лентами на запястье.

Дуэт Coldplay и Святослава Вакарчука: смотрите видео

4. Ой, у лузі червона калина (в исполнении Андрея Хливнюка)

"Ой, у лузі червона калина" – это гимн украинских Сечевых Стрельцов, написанный еще в 1914 году. Эта песня получила новую жизнь в начале полномасштабного вторжения России в Украину, когда присоединившийся к рядам ВСУ вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк исполнил ее на Софиевской площади в Киеве. Это видео стало вирусным, а сам гимн вновь обрел актуальность на фоне сопротивления украинцев российским захватчикам.

Впоследствии южноафриканский музыкант The Kiffness записал ремикс на это исполнение Хлывнюка, а все доходы от прослушивания трека он направил на помощь ВСУ.

"Ой, у лузі червона калина" (дуэт The Kiffness и Андрея Хлывнюка): смотрите видео

Не осталась равнодушной и знаменитая группа Pink Floyd, которая выпустила на основе той же песни сингл Hey, Hey, Rise Up!, вокальную партию в которой исполнил Хлывнюк.

Клип на песню Hey, Hey, Rise Up! группы Pink Floyd: смотрите видео

5. "Антитела" & Ed Sheeran – 2step

Английский певец Ed Sheeran обратился к команде группы "Антитела" с предложением записать общую песню. Студия Bobina Records, где украинская группа всегда записывала свои произведения, на тот момент была в оккупации, но Тарасу Тополе все-таки удалось отправить свою партию. В своей части текста исполнитель рассказал историю о том, как для него и миллионов украинцев началась война, а сам трек быстро поднялся на вершину мировых чартов.

Антитела & Ed Sheeran – 2step: смотрите видео

Кроме того, Ed Sheeran и "Антитела" представили музыкальный клип, съемки которого проходили в Ирпене, Киеве и Харьковской области. Одной из локаций стал ирпенский Центральный дом культуры, разрушенный в результате вражеских обстрелов. Щемящие кадры демонстрируют новую реальность, с которой пришлось столкнуться украинцам из-за российской агрессии.

Автор – студентка ЛНУ имени Ивана Франко Марьяна Волошин