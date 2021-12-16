Украинская детская больница получила материальную помощь от диаспоры из США

Областная детская больница в Кропивницком получила полезные подарки от украинских мигрантов из Соединенных Штатов Америки. Помощь собрали благодаря инициативе Игоря Левкива, президента Украинско-американской культурной ассоциации штата Орегон.

Об этом сообщил работник больницы Андрей Гутарев. Он – заведующий отделением анестезиологии с кроватями для интенсивной терапии.

Интересно Мгновенно прислать средства к праздникам родным из-за границы: как это стало возможным

Детальнее о том, что украинцы из США приобрели для детской больницы в Кропивницком

Всего из Америки передали 38 ящиков материальной помощи. Областная детская больница в Кропивницком получила от диаспоры из США следующие медицинские вещи:

скальпели;

иглы;

рассасывающиеся нити;

дыхательные контуры;

материалы для обработки операционного поля;

капельницы;

дренажи;

инкубационные трубки

и прочее.

Президент Украинско-американской культурной ассоциации штата Орегон Игорь Левкив, организовавший передачу помощи, родом из Ивано-Франковской области. Известно, что 29 лет назад он жил в городе Кропивницкий и учился в местном техническом университете. До эмиграции дети активиста лечились в этой больнице. Поэтому Левкив и решил поддержать заведение. Помогали ему воплотить инициативу две украинские библейские церкви в Портленде. Около полутора тысяч жителей штата Орегон также выразили желание присоединиться к доброму делу и сделали свои взносы.

Областная детская больница в Кропивницком получила помощь из США / Фото фейсбук КНП Областная клиническая детская больница