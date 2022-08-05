Имеют право поехать назад: в Еврокомиссии защитили вернувшихся из ЕС украинок

В сети распространялась информация о том, что украинки, получившие в одной из стран ЕС временную защиту, вернувшись в Украину, теряют право уезжать снова. В Европейской комиссии отреагировали на это.

Вернувшиеся из ЕС украинки имеют право снова поехать в ЕС

Так, в Еврокомиссии заверили, что граждане Украины имеют право ездить домой и затем возвращаться в ЕС – как на короткое время, так и надолго, но с разными правилами. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоганссон.

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Йоганссон подчеркнула, что при пересечении границы необходимо соблюсти определенные процедуры.

По ее словам, в ЕК знают о случаях, когда украинки после поездки в Украину имели проблемы при повторном пересечении границы со странами ЕС, где получили временное убежище. Она заверила, что сейчас проблема решается.

Каждый, кто получил защиту ЕС, должен иметь право поехать домой на короткий период, чтобы посетить родителей или семью, или в любых других целях,

– подчеркивает еврокомиссарка.

При этом предупредила, что при возвращении на длительное время украинки должны сняться с регистрации в той стране, где получили статус временной защиты. Однако, в таком случае, они не теряют права вернуться и зарегистрироваться повторно.

Напомним, Ильва Йоганссон приезжала в Киев с личным визитом 2 августа. Главная цель приезда – обсуждение вопросов и проблем украинцев, получивших временную защиту в странах ЕС.

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