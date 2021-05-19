Ирина хорошо знает свое дело, ведь она является дипломированным дизайнером одежды . Эту профессию она получила еще в Украине. Женщина закончила Киевский национальный университет технологии и дизайна.

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Ателье вышитых вещей

Ирина привезла с собой в Италию швейные машинки. Когда открыла мастерскую, то начала шить этническую одежду . Это вышитые платья и рубашки для взрослых и детей .

По словам Ирины Сидоренко, особенность ее вещей в том, что они не только красивы, но и удобны. Этого результата удается достичь благодаря правильному подбору ткани.

Вышивает мастерица не только нитками, но и бисером. Говорит, что в таких работах нужен исключительный подход, чтобы изделия с украшениями не обременяли.

С началом коронавирусной пандемии и дефицитом защитных масок, Ирина начала шить их своим знакомым. Позже женщина задумалась над тем, что, возможно, у краинкам в Италии такие маски будут нравиться , поэтому взялась за реализацию своей идеи.