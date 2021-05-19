Ирина хорошо знает свое дело, ведь она является дипломированным дизайнером одежды. Эту профессию она получила еще в Украине. Женщина закончила Киевский национальный университет технологии и дизайна.
Ателье вышитых вещей
Ирина привезла с собой в Италию швейные машинки. Когда открыла мастерскую, то начала шить этническую одежду. Это вышитые платья и рубашки для взрослых и детей.
По словам Ирины Сидоренко, особенность ее вещей в том, что они не только красивы, но и удобны. Этого результата удается достичь благодаря правильному подбору ткани.
Вышивает мастерица не только нитками, но и бисером. Говорит, что в таких работах нужен исключительный подход, чтобы изделия с украшениями не обременяли.
С началом коронавирусной пандемии и дефицитом защитных масок, Ирина начала шить их своим знакомым. Позже женщина задумалась над тем, что, возможно, украинкам в Италии такие маски будут нравиться, поэтому взялась за реализацию своей идеи.
Эффектные маски действительно нашли спрос. Больше всего заказов женщина получила от украинских модниц с Толентино. Изделия Ирины в этом году также были представлены на благотворительном рождественской ярмарке в Риме.