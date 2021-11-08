Украинцы в США представят колоритный этнокалендарь: показали первые фото

Украинцы из американского штата Техас создают образовательный этнокалендарь на 2022 год. Официальная презентация намечена на 14 ноября. Она состоится в городе Сан-Антонио.

Календарь получил название Ukrainian Heritage Calendar, что в переводе означает "Украинское наследие". Подробностями о проекте поделилась его автор Елена Браво.

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Каждый месяц в календаре на 2022 год посвящен различным регионам Украины. На первых фото, опубликованных в сети, можно увидеть уникальные наряды, головные уборы и украшения. Демонстрируют, в частности, костюм свашки из Волыни – с особым головным убором, который нечасто встречается среди частных коллекций и музейных экспонатов.

Впервые украинская диаспора в Сан-Антонио выпустила подобный календарь еще в августе 2020 года. Тогда он привлек внимание многих американцев. Проект получил немалую огласку в разных СМИ.

Календарь стоит 25 долларов (по состоянию на 8 ноября это около 650 гривен), приобрести его можно на сайте диаспоры в Сан-Антонио. Там уже принимают предварительные заказы. Отправлять соответствующие посылки будут с 15 ноября.

Диаспора стремится рассказывать об Украине иностранцам

Календарь был разработан, чтобы популяризировать украинскую культуру за рубежом и распространить знания об Украине во всем мире. Для этого зрителю представляют правильно собранный комплект аутентичной одежды, соответствующего региону и периоду.

Будучи диаспоровской организацией, у нас есть больше возможностей, чтобы донести информацию об украинской традиции и расширить аудиторию среди американцев, европейцев других народов,

– подчеркнула Елена Браво.

По словам организаторов, во время официальной презентации календаря также будет экспонироваться выставка украино-американского проекта "Родительская Хата. Homestead".

Авторы проекта поделились первыми фото

На сайте украинской диаспоры появились первые фото, которые будут в будущем календаре. На них представлены, в частности, Волынское Полесье, Виннитчина и Гуцульщина.



Диаспора презентует образовательный календарь / Фото с сайта Ukrainian San Antonio ​



Официальная презентация состоится 14 ноября / Фото с сайта Ukrainian San Antonio



В календаре представлены разные регионы Украины / Фото с сайта Ukrainian San Antonio ​​





Колоритные гуцульские костюмы / Фото с сайта Ukrainian San Antonio