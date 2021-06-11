Мужчина пытался вывезти в Польшу редкостного крокодила в багажнике авто: фото, видео

На польском пункте пропуска "Корчева" пограничники наткнулись на нетипичную находку. В багажном отделении автомобиля Peugeot, просто среди других вещей, украинец вез редкостного крокодила.

Короткохвостая рептилия (подвид Osteolaemus tetraspis) охраняется Вашингтонской конвенцией CITES. Хотя украинец вез не живого крокодила, а его чучело, конвенция действует также на части и изделия, изготовленные из таких животных.

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Короткохвостые крокодилы являются очень редкими, и живут преимущественно лишь в западной и центральной частях Африки.

Такие крокодилы является редким видом / Фото Służba Celno-Skarbowa

44-летний водитель не имел никаких разрешений и даже не пытался задекларировать на границе экзотический экземпляр.

Перевозить таких животных и их чучела – незаконно / Фото Służba Celno-Skarbowa

Незаконная перевозка в Европейский Союз, а также торговля особями исчезающих видов в пределах Европы является преступлением, которое карается лишением свободы от 3 месяцев до 5 лет.

Пограничники нашли в багажнике авто редкостного крокодила: смотрите видео