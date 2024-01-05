Для поиска пропавших без вести: Украина начинает сбор образцов ДНК за границей

Украина начинает собирать образцы ДНК за границей. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Тест ДНК нужен для поиска и идентификации пропавших без вести родственников. Поэтому находящиеся за пределами Украины теперь также смогут сдать генетический материал. Как и где это сделать – читайте дальше.

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Найти пропавших родственников из-за границы

Дмитрий Лубинец пояснил, что сейчас стартовал сбор информации по образцам ДНК за границей. Это нужно для поиска пропавших без вести на территории Украины. Образцы могут сдавать украинцы, иностранцы и лица без гражданства, желающие разыскать близких.

Принимать образцы ДНК будут на базе ГП "Документ" в разных странах. А затем их будут отправлять следователям Нацполиции для идентификации и поиска пропавших без вести.

Как записаться?

Прежде чем явиться для сдачи материала, нужно подать предварительную заявку. Их принимают до 15 января на почту: hotline@dmsu.gov.ua

В сообщении следует указать:

контактные данные (ФИО, номер телефона);

адрес подразделения ГП "Документ", к которому планируете обратиться;

ориентировочная дата возможного визита.

Адреса ГП "Документ", где можно сдать образцы ДНК:

Варшава, Иерусалимские аллеи, 179, Blue City (2-й этаж);

Краков, Павио, 5, Galeria Krakowska;

Гданьск, Аллея Грюнвальдская, 415;

Вроцлав, Папоротная, 7;

Стамбул, Лондонское шоссе E-5 (паркинг по ТЦ "Аэропорт");

Прага, Michelska 1552/58, 14100 Praha 4;

Братислава, Млинские нивы 5А (ТЦ "Нивы", 1-й этаж);

Берлин, ТЦ "Парк-Центр", Am Treptower Park 14, 12435 (2-й этаж);

Кельн, Händelstraße 25 – 29, 50674;

Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051;

Валенсия, метро Xàtiva, парковка напротив главного входа на вокзал Estació del Nord;

Милан, ТЦ "Фиордалисо", Via Curiel, 25.

Проект по поиску и идентификации лиц, пропавших при особых обстоятельствах, реализуется МВД совместно с ГМС Украины, Нацполицией Украины и International Commission on Missing Persons – ICMP.