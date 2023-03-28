Украинцы в Польше поблагодарили за поддержку

В Польше по случаю годовщины массированного вторжения России в Украину провели акцию "Спасибо, Польша". В нем украинцы выразили благодарность за поддержку.

Акцию провели социальная инициатива "Евромайдан-Варшава", фонд "Стоим с Украиной" и организация "Новая Украина". В рамках акции по всей Польше установлено 70 билбордов с фотографиями украинцев, которые искренне благодарят поляков за поддержку.

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Акция благодарения

В течение месяца их могли увидеть около 60 миллионов человек. Фотографии для акции выбраны не случайно - на них изображены граждане Украины, которым помогли поляки. Среди них военный Антон, чьи родственники вынуждены были стать беженцами в Польше, едва выжившая в блокаде мариуполька Мария и в марте 2022 года вместе с двоюродными сестрами и матерью была эвакуирована в Польшу.



Билборды в Польше с благодарностью от украинцев / Фото Минреинтеграции

Министерство реинтеграции благодарит инициативу Евромайдан-Варшава, фонд "Станьмо с Украиной" и организацию "Новая Украина" за проделанную работу. Сейчас очень важно сказать миллионам поляков, что мы, украинцы, благодарны им, что мы будем всегда помнить об удивительной поддержке нашей дружественной страны в эти трудные для нашей страны времена.

– отметили в ведомстве.

Сколько украинцев приняла Польша

За более чем год, прошедший после начала войны России против Украины, Польша приняла около 1,5 миллиона украинских беженцев. Эта цифра больше, чем в любой другой стране.

Кроме того, в 2022 году Польша направила на помощь Украине и украинцам около 1 процента ВВП – до 30 миллиардов злотых (около 7 миллиардов долларов США).