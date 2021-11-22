Украинцы выезжают в Польшу из-за дорогой коммуналки: интересные результаты социсследования

80,6% украинцев выезжают работать в Польшу из-за экономического фактора. Люди стремятся получать большие зарплаты, делать сбережения и своевременно платить счета. А в последнее время все больше эмигрантов едут в соседнюю Польшу из-за удорожания коммунальных услуг в Украине.

Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра Gremi Personal. Более того, стремительно растет количество тех, кто отправляется на заработки за границу впервые.

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Какие причины побуждают украинцев выезжать за границу

Количество украинцев, приезжающих на работу в Польшу из-за подорожания коммунальных услуг в Украине, увеличилось на 25%. При этом за последние два месяца значительно возросло количество заявок от трудовых мигрантов, которые никогда раньше не работали за границей.

Также многие граждане Украины сообщают, что едут на работу в Польшу из-за необходимости заработать на празднование Нового года и праздничные подарки для родных.

Польшу граждане Украины чаще всего выбирают из-за географической близости и потому, что на польских заводах можно работать три месяца по безвизу, отмечает Анна Джоболда, директор Департамента рекрутации Gremi Personal.

Напомним, что в Польше сейчас работаютукраинских граждан.