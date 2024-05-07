Швеция меняет правила и вводит долгожданные изменения для украинцев

Швеция продолжает помогать украинцам, которые спасаются от войны. По состоянию на май 2024 года страна решила изменить правила. Теперь украинцы смогут гораздо быстрее попасть в реестр населения и получить необходимые номера социального страхования.

Сейчас в Швеции временное убежище получили более 40 тысяч украинцев. Большинство из них в ближайшее время собираются оставаться на территории страны. Швеция решила пойти людям навстречу и изменить правила.

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Что изменится для украинцев в Швеции

Сейчас, чтобы попасть в реестр населения, украинцы должны проживать на территории страны в течение 3 лет. Между тем сейчас срок хотят сократить до года. Новые правила могут вступить в силу уже с 1 ноября 2024 года.

Мальмер Стенергард – министр по вопросам миграции Швеции – рассказала, что тогда украинцы получат полный доступ к медицинской помощи (в частности, стоматологической). Также новые изменения помогут украинцам находиться в отпуске по уходу за ребенком.

Кроме того, через свой номер социального страхования они также могут получить идентификационный номер банка, что облегчает возможности контактов с органами власти и, например, с детской школой,

– говорится в сообщении.

Кроме того, новые изменения помогут украинцам участвовать в программе агентства по трудоустройству. В частности, это поможет получить бонусы в изучении языка и поиска работы на территории Швеции.

Ожидается, что по состоянию на ноябрь 2024 года в стране будут находиться более 30 тысяч украинцев. Изменения должны существенно облегчить им жизнь.