Наконец-то из Варшавы поездом можно доехать до Балтийского моря

Украинцам в Польше сообщили хорошую новость. Из Варшавы снова запускают поезд до самых известных курортов на Балтийском море.

На курортах, расположенных на берегу Балтийского моря, уже начался курортный сезон. В ближайшие месяцы туда будут добираться люди из разных уголков Польши. В частности, из Варшавы. Поэтому из польской столицы снова решили запустить сезонный поезд. По данным польских СМИ в 2023 году он перевез около 100 тысяч отдыхающих, информирует 24 Канал.

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Какие остановки будет делать поезд

Поезд туристической мечты стартует уже с 22 июня. Он будет делать остановки на таких станциях:

Варшава (Западная, Центральная, Восточная);

Гданьск;

Сопот;

Гдыня;

Устка.

Отмечают, что цены на билеты будут довольно демократичными. Так отдохнуть на любимых польских курортах смогут больше людей.

Стоит отметить, что Гданьск, в котором будет останавливаться поезд – один из самых красивых городов Европы. Хорошая идея для выходных: провести день, гуляя центром Гданьска, а потом отправиться в Сопот (дорога занимает около 20 минут), где расположены прекрасные морские пляжи.



Отдых в Сопоте – настоящее наслаждение / Unsplash

В Сопоте можно отдохнуть довольно бюджетно. Хороший вариант для тех, кто хочет насладиться отдыхом на море и, одновременно сэкономить.