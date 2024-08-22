Какие изменения ждут родителей с детьми в Польше уже с 1 сентября

Польша остается одной из самых популярных стран среди украинцев. Убежище на территории страны нашли около миллиона наших граждан. Среди них есть немало детей.

В мае 2024 года в польских школах училось 134 тысячи украинских детей и подростков. Прогнозируют, что в этом учебном году их количество возрастет на 20 – 40 тысяч.

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Какие изменения ждут родителей со школьниками с сентября

Прежде всего обучение в польских школах для украинских детей станет обязательным. Таким образом власти страны пытаются убедиться, что все несовершеннолетние беженцы получают образование.

Изменения ждут и выплаты 800+ и "Добрый старт". Получать их смогут только родители, которые записали своих детей на обучение на 2024 – 2025 год. Между тем родители, которые хотят, чтобы их дети продолжали онлайн учиться в украинских школах, должны официально подать специальное заявление.



Школьников в Польше ждет ряд изменений / Unsplash

Кроме того, для украинских школьников продолжат курсы польского языка: от 24 до 36 месяцев.

Также для восьмиклассников введут специальный экзамен. Речь идет о математике и иностранном языке.

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