Ирландия делает мощный шаг для помощи украинским беженцам

Ирландия активно поддерживает украинцев в их борьбе за свою свободу. Кроме того, страна принимает беженцев. Для них продолжают строить новое жилье.

Новое модульное поселение появится в графстве Роскоммон. Там планируют обустроить жилье для почти 700 украинцев.

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Сейчас уже обустроили четыре участка для жилья. Говорится о территории в городах Бойл, Баллахадеррин и Роскоммон. В целом продолжается работа над тем, чтобы установить 167 модульных домиков. Страна продолжит принимать беженцев и хочет заранее позаботиться о комфортных условиях жизни для них.

Строительство также продолжается в графстве Килдер

Также готовятся принимать новых беженцев в графстве Килдер. Там фактически уже завершается строительство нового центра для украинцев. Локацию для него выбрали в Ньюхолле. Ожидается, что дом сдадут в эксплуатацию уже в течение марта 2024 года. Там смогут поселиться 985 человек.

Жители будут оставаться там всего несколько недель, пока привыкнут к жизни в Ирландии и подготовятся к переходу в собственное независимое жилье,

– заявили в правительстве страны.

Найти приют там смогут, в частности, люди с детьми.

Стоит отметить, что на этом в Ирландии не планируют останавливаться. Там будут готовить все новые и новые помещения для беженцев.