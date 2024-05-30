Величественный и очень красивый: какой недооцененный город Германии стоит посетить в июне

Германия – одна из самых интересных европейских стран для туризма. Однако часто путешественники, посещая Мюнхен и Берлин, забывают о еще одной немецкой жемчужине – величественном Дрездене.

Дрездену, расположенном в Саксонии, – уже более 800 лет. Город сохранил свою старинную атмосферу и одновременно прекрасно адаптировался к современности. Поэтому там комфортно жить и просто фантастически туда путешествовать.

Обратите внимание Романтично и очень красиво: 5 идеальных локаций в ЕС для признаний и свадеб

Почему стоит посетить Дрезден

Во время Второй мировой войны Дрезден фактически превратился в руины. Однако город восстал из пепла, как Феникс, и теперь радушно встречает туристов из разных стран мира.

На знакомство с Дрезденом путешественникам рекомендуют выделить не менее 2 – 3 дней. Must visit локацией города является Цвингер – архитектурный комплекс, который построили в XVII веке. В его галерее старых мастеров находится легендарная "Сикстинская Мадонна" Рафаэля Санти. Кроме того, там расположена просто фантастическая коллекция фарфора, среди которой есть и известная мейсенская (к слову, Мейсен – совсем рядом возле Дрездена).



Дрезден – антично красивый / Unsplash

Кроме того, туристам рекомендуют посетить Дворец-резиденцию, где на протяжении 5 веков жили правители Саксонии. Сейчас там расположена коллекция драгоценностей "Зеленый свод" – крупнейшая в Европе. Она привлекает не только туристов, но и воров. В 2019 году там произошло ограбление, достойное сериала "Берлин". К счастью, часть украденного уже удалось обнаружить.

Также во время уикенда в Дрездене стоит увидеть:

Фрауэнкирхе;

Оперный театр Земпера (один из старейших в Европе);

Хофкирхе (в усыпальнице похоронены правители Саксонии).

Кроме того, одно из самых больших наслаждений: взять кофе с собой в одной из уютных местных кафе и просто прогуляться по набережной Эльбы. А если есть больше времени, можно отправиться в Саксонскую Швейцарию и посетить легендарный Бастай.