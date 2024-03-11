Польша есть в списке: из каких стран ЕС массово выезжают украинцы

По данным Евростата, на территории ЕС по состоянию на 31 января 2024 года под временной защитой находились 4,3 миллиона украинцев. В то же время отмечается, что только в течение января количество беженцев снизилось более чем на 9 тысяч человек.

По данным Евростата, по состоянию на конец января 2024 года больше всего украинских беженцев находились на территории Германии. Говорится о 29,5% от общего количества – более 1 200 000 украинцев.

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На втором месте – Польша – 21,1% от общего количества – 951 560 человек. На третьем – Чехия – 8,9% – 381 190 украинцев.

Сколько украинцев прибыли и выехали из ЕС за январь

В течение января 2024 года больше всего беженцев прибыли в такие страны:

Германия;

Чехия;

Испания.

Кроме того, в течение месяца украинцы и покидали территорию стран ЕС. Так беженцы выезжали из:

Италии ( -18 125 человек – 11,2%);

Польши (-3 235 человек – 0,3%);

Эстонии (-225 человек – 0,6%);

Франции (-205 человек – 0,3%);

Люксембурге (-10 человек – 0,2%).

Также недавно стало известно, что украинцы активно инвестируют в недвижимость за рубежом. Статистика говорит, что в рамках программы "Безопасный кредит 2%" в 2023 году свое жилье приобрели 2 215 украинцев. Кроме того, ожидают, что в 2024 году статистика только возрастет.