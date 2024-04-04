Украинцы в Чехии получили письма из банков: какие данные передадут налоговой
Источник:proukrainu.blesk.cz
Беженцы из Украины, находящиеся в Чехии, получили письма-предупреждения. В них было указано, что данные об их счетах передадут в Специализированное финансовое управление.
Это предупреждение вызвало много вопросов у беженцев. Что означает такая передача данных и какие последствия за неофициальные доходы в Чехии – узнайте далее.
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Содержание писем, которые украинцы получают от банков
Банковские учреждения обязаны отчитываться о счетах иностранцев по Закону о международном сотрудничестве в налоговом администрировании. В письмах, которые банки присылают клиентам, говорится о том, что данные будут предоставлены в финансовые органы до 30 июня 2024 года.
Мы убеждены, что вы выполняете свои налоговые обязательства. Но это наша законная обязанность сообщать об иностранных резидентах. Уверяем, специализированное финансовое управление и налоговые органы за рубежом обязаны защищать ваши персональные данные,
– говорится в сообщении.
Так, чешские банки (как и банки в других странах ЕС и в Украине в частности) обязаны отчитываться налоговым органам о..:
- Идентификационные данные (имя, адрес, идентификационный номер налогоплательщика);
- Информация о счетах (номера счетов, балансы и типы владения счетами);
- Данные транзакций (особое внимание уделяется транзакциям, превышающих определенные пороги или обнаруживают модели, указывающие на отмывание средств);
- Проценты и дивиденды (доходы от процентов и дивидендов).
В случае отсутствия нарушений (отмывание денег, нелегальных доходов и т.д.) информация о счетах и доходах просто остается в системе и не используется для дополнительной проверки.
Какая ответственность за нелегальные доходы и работу?
Нелегальное трудоустройство в Чехии, то есть работа без подписания контракта или соответствующего разрешения для иностранца, влечет за собой наложение штрафов, а в некоторых случаях и более серьезного наказания, депортации из страны в частности. При этом штрафы будут наложены, как на работника-нелегала, так и на его работодателя.
Тип наказания будет зависеть от характера нарушения и будет определяться правоохранительными и судебными органами Чехии.