Украинцы устроили громкую ссору в польском самолете: после приземления их ждал "сюрприз"

По дороге в Варшаву между двумя путешественниками из Украины возник конфликт. Женщина и мужчина не реагировали на попытки экипажа их успокоить и не выполняли приказы работников авиакомпании.

Инцидент произошел 13 октября в самолете компании LOT. Самолет летел из Львова в аэропорт "Молдин" в польской столице.

Актуально Главное об актуальных правилах въезда украинцев в Польшу: объясняет консультант по легализации

Детали скандала

Пара украинцев посреди полета начали активную ссору. Они громко кричали и мешали своим поведением другим пассажирам и экипажу.

Скандальные пассажиры дождались конечной точки путешествия. Однако, в аэропорту их ждала неприятная неожиданность. После посадки самолета на место прибыли офицеры группы специального вмешательства. Они проинформировали украинцев о возможном принуждении в случае невыполнения указаний.

После этого пассажиров провели в помещение пограничной службы. Согласно авиационному законодательству каждому из них выписали штраф на сумму 500 злотых (около 3,4 тысячи гривен).

Лишь после уплаты штрафов нарушителей спокойствия отпустили.