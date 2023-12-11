Страна Европы ухудшит условия для украинских беженцев: что будет с выплатами и жильем

Некоторые европейские страны сталкиваются с проблемой перенаселения из-за потока украинских беженцев. В последнее время они стали еще больше ехать в Норвегию.

Страна планирует ужесточить условия для украинских беженцев. Правительство Норвегии рассматривает варианты, как сделать государство менее привлекательным для украинцев, ищущих убежище. Планируется изменить правила предоставления жилья, уменьшить выплаты и контролировать поездки в Украину. Подробнее об изменениях, ожидающих украинцев в Норвегии – далее в материале.

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Норвегия изменит условия пребывания

Пересмотреть правила помощи решили из-за ощутимой разницы с условиями для украинцев в соседних странах.

Прежде всего изменятся правила предоставления жилья. Чтобы уменьшить поток вновь прибывших беженцев, правительство предложит им обращаться за помощью только в Национальный центр приема в Роде. Если украинцы попытаются поехать в другие регионы, жилье и транспорт им там не предоставят.

У нас и дальше будут щедрые условия, но мы откажемся от использования самых дорогих и лучших отелей,

– заявила министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель.

Поэтому украинцев будут размещать в обычных центрах приема беженцев. Поиск лучшего жилья – это уже личная ответственность каждого переселенца.

Как изменятся выплаты в Норвегии

Будут отменены выплаты детям, пробывшим в Норвегии 12 месяцев, которые сейчас выплачиваются задним числом после продления вида на жительство. Эти выплаты заменит регулярная помощь на ребенка со второго учебного года. Какими будут переходные условия для только что прибывших семей, в норвежском правительстве еще согласовывают.

Еще одно важное изменение — усиление контроля за поездками в Украину. Власти страны будут следить, чтобы люди под защитой оставались в Норвегии. Вид на жительство могут даже аннулировать, если поездка домой не была согласована. Выехать в Украину без потери временной защиты можно будет только по уважительной причине.

Норвегия предлагает очень заманчивые условия для украинских беженцев. Поэтому поток украинцев, которые хотят получить здесь временную защиту, за последние несколько месяцев был на 50% больше, чем в Данию, Финляндию и Швецию вместе взятых. Августовские выплаты для украинских переселенцев в Норвегии были вдвое выше, чем в Дании и Швеции.

Украинцы не слишком активно устраиваются на работу

Уровень трудоустройства украинцев в Норвегии достаточно низкий. За август — октябрь доля устроившихся на работу в стране беженцев уменьшилась с 19,3% до 18,1%. В то же время в Дании официально работают 56% украинцев со специальным статусом.

Правительство Норвегии нацелено помочь украинцам найти работу, чтобы те могли сами обеспечивать себя и свою семью. Украинцам предлагают совмещать работу с обучением, чтобы усовершенствовать интеграционную программу. Для трудоустройства беженцам предоставят по 15 рабочих часов или 50% учебного времени.

Власти также планируют создать систему онлайн-образования, чтобы занятия было легче совмещать с работой.

Напомним, во время прохождения интеграционной программы украинские беженцы посещают языковые курсы. В настоящее время они получают финансовую поддержку около 16 000 крон (1 350 евро). На эти деньги украинцы самостоятельно арендуют жилье и платят за коммунальные услуги.