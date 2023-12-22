Некоторые украинцы в Норвегии могут потерять временную защиту: кого это касается

Министерство юстиции Норвегии издало инструкцию Директората иммиграции (UDI), которая меняет условия для украинцев, ищущих убежища в Норвегии. Некоторые из них могут потерять временную защиту.

Утрата специального статуса грозит украинцам с двойным гражданством. Особенно, если беженец имеет паспорт страны, которая признана UDI безопасной. Ведь возникает логичный вопрос, почему человек ищет убежища именно в Норвегии, а не в том государстве, где у него есть еще одно гражданство.

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В один конец: новые ограничения на поездки в Украину

Также правительство Норвегии ввело строгие ограничения, которые не позволят украинским беженцам свободно ездить домой. Те, кто отправился обратно в Украину, имеют риск потерять временную защиту. В обновленных правилах говорится, что поездка в Украину возможна только при исключительных обстоятельствах.

Ранее украинские беженцы под временной защитой могли уезжать домой. Для них сделали исключение по сравнению с другими иностранцами, получившими убежище. Но это правило было отменено. Теперь иностранцы, получившие защиту в Норвегии, могут потерять вид на жительство, если вернутся в страну, с которой бежали.

Если украинцы с временной коллективной защитой путешествуют туда и обратно между Норвегией и Украиной, это может означать, что они больше не нуждаются в защите в Норвегии. Теперь я хочу одинаково относиться к украинцам и другим национальностям в части последствий таких путешествий,

– отметила министр юстиции и общественной безопасности страны Эмили Энгер Мель.

Однако в Норвегии отмечают, что выезды, осуществленные до внедрения этой директивы, не приведут к аннулированию статуса. Также у беженцев останется возможность без последствий поехать в Украину в особых случаях.

Напомним, Норвегия столкнулась с проблемой перенаселения из-за потока украинских беженцев. Поэтому страна планирует усилить условия для украинцев – уменьшить выплаты и изменить правила предоставления жилья. Что именно ожидает беженцев в Норвегии – в материале по ссылке.