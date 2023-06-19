Треть украинских беженцев планируют остаться в Литве: опрос

Более 30% украинцев планируют и после войны остаться жить и работать в Литве. Большинство – это женщины с высшим образованием.

Служба занятости Литвы провела анонимный опрос среди украинских беженцев. По его результатам 34% украинцев планируют оставаться в стране и после войны, а 40% – еще окончательно не определились с планами на будущее.

Читайте также: Недостает рабочих рук: еще одна страна ЕС нуждается в работниках в разгар туристического сезона

97% украинцев говорят, что литовцы приняли их очень хорошо

Исследование провели в мае. Большинство опрошенных – женщины от 30 до 40 лет (83,2%). Более половины из них имеют высшее образование.

Одна из причин, которые удерживают украинцев в Литве – это работа. Служба занятости страны заявила, что сейчас в Литве по трудовым договорам работает 25 600 украинцев. Они восполнили вакансии, где ощущалась высокая нехватка сотрудников.

53,5% опрошенных украинских беженцев смогли успешно трудоустроиться. И большинство удовлетворены условиями труда. Правда, хотели бы получать более высокую зарплату.

Комфортная работа и приветливый коллектив имеют большое значение, когда украинцы принимают решение оставаться в Литве. 89% респондентов признались, что общение с коллегами проходит "хорошо" или "очень хорошо".

Языковой вопрос

Служба занятости рекомендует украинцам усиленно учить литовский язык, если они планируют оставаться в стране.

Наибольшей проблемой, препятствующей трудоустройству, обучению или работе на высококвалифицированных должностях, является незнание литовского языка. Теперь мы можем предложить курсы всем иностранцам, желающим строить свое будущее в Литве,

– отметил заместитель директора Службы занятости Литвы Гитис Дарулис.

Более того, с 2024 года начнут действоватьСпециальная инспекция будет проверять работодателей, говорят ли их работники-украинцы на литовском.