Украинцам в Литве выделят средства на аренду жилья: профинансирует международная организация

Украинским беженцам в Литве помогут с арендой жилья. Средства на это даст MOM – Международная организация по миграции в Вильнюсе.

Проблема с размещением является одной из самых болезненных для украинцев в Литве. Материальная помощь возместит стоимость двух месяцев аренды жилья.

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Материальная поддержка

Международная организация MOM провела предварительное исследование, где и в каких условиях сейчас проживают украинцы в Литве. Также беженцев расспросили о главных проблемах, с которыми они сталкиваются при аренде жилья.

Наше исследование показывает, что 73% украинцев испытывают трудности с поиском долгосрочной аренды жилья из-за высокой стоимости аренды, залога в несколько месяцев и недостаточного дохода, поэтому мы решили помочь, частично компенсировав арендную плату,

– заявил глава представительства организации MOM в Литве Эйтвидас Бингалис.

Исследование показало, что весной 2023 года 62% украинцев арендовали жилье в Литве. Еще около 12% беженцев принимали литовцы в своих домах. 10% останавливались у родственников или друзей. А 44% респондентов нашли жилье самостоятельно, однако им сложно платить долгосрочную аренду.

Какую сумму могут получить украинцы

Литовское представительство Международной организации по миграции предоставит украинцам единоразовую выплату, чтобы они могли оплатить первый и последний месяц аренды жилья. Сумма такой поддержки будет не больше 504 евро в месяц, то есть в целом – до 1008 евро. Также украинским беженцам помогут материально, чтобы приобрести необходимые бытовые товары для арендованного жилья.

На эту поддержку могут рассчитывать семьи с детьми, беременные женщины, пожилые люди (более 60 лет) и семьи, в которых есть человек с инвалидностью. Обязательно нужно иметь вид на жительство или карту от миграционной службы. А также необходимое условие – договор аренды жилья на полгода минимум, который был подписан по меньшей мере за 40 дней до подачи заявки на помощь.